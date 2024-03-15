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В Екатеринбурге мальчик попал в больницу после того, как на него упала глыба льда

В Екатеринбурге на ребенка с крыши упала глыба льда

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Shutterstock

В Екатеринбурге ребенка госпитализировали с серьезной травмой после падения на голову глыбы льда. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел на Широкореченской улице. С крыши дома на трехлетнего мальчика упал лед. В результате ребенок получил черепно-мозговую травму. Он находится в состоянии средней степени тяжести.

До этого в Красноярске 17-летняя девушка получила травму после падения глыбы льда. У нее также диагностировали черепно-мозговую травму. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Правоохранители проверят, выполняли ли ответственные службы свои обязанности.

Ранее во Владимирской области пенсионерка получила травмы из-за рухнувшего с крыши снега.

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