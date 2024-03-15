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Политтехнолог назвал ожидаемой высокую явку на выборах президента России

Политтехнолог Быстров: явка на выборах в регионах становится рекордной

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Александр Кряжев/РИА Новости

Высокая явка на проходящих выборах президента была ожидаемой, считает политтехнолог, вице-президент Российской ассоциации политехнических консультантов (РАПК) Петр Быстров.

«Высокая явка на проходящих выборах Президента на самом деле была ожидаемой. Об этом говорили и данные социологических опросов, в том числе полученных в результате реализации избиркомовского проекта «ИнформУИК». Члены участковых избирательных комиссий вели активное информирование граждан о готовящихся выборах, о кандидатах, местах и способах голосования», — сказал Быстров.

По его словам, проведение «ИнформУИК» помогло стимулировать избирателей принять участие в выборах.

«Думаю, что само проведение «ИнформУИК», а также подготовленные регионами мероприятия масленичной недели, народные гуляния, викторины с призами, а также патриотический настрой людей и дали такой синергетический эффект в виде высокой явки, которая в некоторых регионах становится рекордной за все время проведения президентских выборов», — отметил политтехнолог.

Также Быстров добавил, что предварительные прогнозы говорят о высокой активности избирателей.

«У нас страна большая, с разными часовыми поясами. На Дальнем Востоке первый день голосования завершен, и мы видим сообщения о рекордной явке. В регионах, где выборы еще в разгаре, предварительные прогнозы также говорят о высокой активности избирателей. Там, где применяется дистанционное электронное голосование, мы также видим хорошие результаты по количеству проголосовавших», — сказал Быстров.

Он подчеркнул, что в Москве в первый день еще до полудня ДЭГ воспользовались около 1,5 млн человек.

Напомним, в России с 15 по 17 марта проходят выборы президента.

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