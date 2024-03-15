Врач: агрессивная музыка перед сном может вызвать кошмары

Агрессивная музыка перед сном может повысить уровень тревожности и вызвать ночные кошмары. Об этом в интервью РИАМО предупредила врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина.

«Это происходит из-за воздействия музыки на нервную систему, вызывая возбуждение и нарушая естественный процесс расслабления перед сном», — пояснила специалист.

Спокойная и расслабляющая музыка, по ее словам, наоборот поможет улучшить качество сна.

Также врач предостерегла от просмотра фильмов ужасов и употребления кофеина перед сном. Ужасные образы или напряженные сюжеты могут вызвать тревогу и негативно отразиться на сновидениях, приводя к бессоннице, пояснила врач.

Врач-диетолог Оксана Михалева до этого назвала продукты, провоцирующие бессонницу. По ее словам, большое количество белковой пищи перед сном, которая длительно стимулирует пищеварение, вызывает тяжесть в желудке, нарушая сон.

Ранее ученые выяснили, что хороший сон способствует щедрости.