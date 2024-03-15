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В Екатеринбурге девочка пришла в школу с ножом и стала угрожать сверстникам

Е1: в Екатеринбурге девочка пришла на уроки с ножом

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Shutterstock

В Екатеринбурге шестиклассница угрожала детям ножом, который принесла с собой в школу. Об этом сообщает Е1 со ссылкой на учительницу.

По словам педагога, в гимназию №144 школьница несколько дней подряд приносила нож. Женщина уверена, что у девочки нервный срыв. Школьница «впадает в транс» и в случае, если в беседе со сверстниками ей что-то не нравится, она хватается за нож.

«Директор и педагоги в курсе, но на ситуацию не реагируют, предлагают обходить ее стороной, а дети боятся идти в школу», – поделилась собеседница.

В учреждении ситуацию не прокомментировали. В администрации города от комментариев отказались.

Ранее в Дагестане подросток напал на сверстников с ножом.

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