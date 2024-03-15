Врачи объяснили, почему нельзя жарить продукты на нерафинированном масле

Жарить продукты на растительном нерафинированном масле опасно для здоровья, заявила гастроэнтеролог, гепатолог, психолог пищевого поведения и диетолог Нурия Дианова. По ее словам, перегрев такого масла вызывает химические реакции, в результате которых образуются канцерогены, провоцирующие развитие опухолей.

«В процессе жарки происходит образование канцерогенов и реакция Майяра. Второе — это то, что дает ту самую корочку: аминокислоты с углеводами вступают в реакцию. И когда к этому подключаются жиры, образуется канцероген, который называется нитрозамин», — объяснила врач Общественной службе новостей.

По этой причине эксперты категорические не рекомендуют жарить что-либо на неочищенном масле или масле первого отжима. Однако в таких маслах много полезных веществ, поэтому ими советуют заправлять салаты, добавлять их в разные блюда.

Жарка продуктов на рафинированном масле относительно безопасна. При этом важно даже в случае применения такого масла не перегревать сковородку слишком сильно, так как при дымлении, подгорании также начинается реакция с выработкой канцерогенов, предупредила Дианова.

Жареной еде лучше предпочитать запеченную в духовке или на гриле, добавила специалист. В этом случае также можно добиться образования хрустящей корочке и при этом избежать образования канцерогенов.

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