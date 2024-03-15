Сложности с ремонтом локомотивов возникли у РЖД

У РЖД возникли сложности с ремонтом локомотивов. За 2023 год число поездов, отставленных от движения, выросло более чем вдвое, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на отчетность компании.

Главной причиной стало «отсутствие или ожидание локомотива перевозчика из-за недосодержания эксплуатируемого парка локомотивов к установленному плану по видам движения». Число таких поездов выросло в 2,4 раза, до 42,6 тыс., подчеркивает издание.

При этом число простоев из-за отсутствия или ожидания локомотивных бригад в прошлом году сократилось на 15,7%, до 3,7 тыс.

В РЖД заявили, что из-за большого объема ремонта локомотивов и их длительного нахождения у сервисных компаний уменьшаются возможности вывоза груза.

В сервисных предприятиях сообщили, что производят замену критических деталей локомотивов, что должно снизить число неисправностей. Аналитики пока не видят перспектив быстрого улучшения ситуации.

До этого сообщалось, что пассажирам поездов с детьми предоставят новую льготу.

Ранее в РЖД ответили на решение Литвы ограничить высадку россиян из поездов.