Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сложности с ремонтом локомотивов возникли у РЖД

РЖД сообщило об отставлении поездов от движения из-за проблем

close
100%
Павел Лисицын/РИА Новости

У РЖД возникли сложности с ремонтом локомотивов. За 2023 год число поездов, отставленных от движения, выросло более чем вдвое, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на отчетность компании.

Главной причиной стало «отсутствие или ожидание локомотива перевозчика из-за недосодержания эксплуатируемого парка локомотивов к установленному плану по видам движения». Число таких поездов выросло в 2,4 раза, до 42,6 тыс., подчеркивает издание.

При этом число простоев из-за отсутствия или ожидания локомотивных бригад в прошлом году сократилось на 15,7%, до 3,7 тыс.

В РЖД заявили, что из-за большого объема ремонта локомотивов и их длительного нахождения у сервисных компаний уменьшаются возможности вывоза груза.

В сервисных предприятиях сообщили, что производят замену критических деталей локомотивов, что должно снизить число неисправностей. Аналитики пока не видят перспектив быстрого улучшения ситуации.

До этого сообщалось, что пассажирам поездов с детьми предоставят новую льготу.

Ранее в РЖД ответили на решение Литвы ограничить высадку россиян из поездов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами