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Россияне смогут выбрать объекты благоустройства

В Московской области запустили голосование за объекты благоустройства

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«Единая Россия»

Россияне смогут проголосовать за объекты благоустройства с 15 марта по 30 апреля 2024 года, сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Старт процедуре дали в парке Скитские пруды в Сергиевом Посаде.

«В эти три дня, когда вся страна выбирает президента, мы постарались разместить стационарные точки для голосования по проектам благоустройства с привязкой к избирательным участкам», — отметил Турчак.

По словам члена президиума генсовета «Единой России», главы Минстроя Ирека Файзуллина, за время реализации президентской программы формирования комфортной городской среды было благоустроено более 111 тыс. пространств.

«Президент принял решение, что программа продолжится до 2030 года. В этом году второй раз голосуют жители наших новых регионов», — рассказал Файзуллин.

Также губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что запрос на благоустройство есть в каждом уголке России.

«Каждый хочет видеть свой двор, сквер, парк опрятным, комфортным, таким, чтобы в нем можно было хорошо провести время», — сказал Воробьев.

Голосование за объекты благоустройства проходит на сайте проекта, портале «Госуслуг», а также на сайтах муниципалитетов.

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