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Российские студенты смогут проводить научные исследования в условиях Крайнего Севера

В России запустили студенческий экспедиционный корпус «Команда Арктики»

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В.С.Севастьянов/Пресс-службой ГЕОХИ РАН

Благодаря экспедиционному корпусу «Команда Арктики» студенты смогут понять, как выглядит жизнь в Арктике, считает председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.

Ранее РТУ МИРЭА (МИРЭА — Российский технологический университет), комитет Госдумы по экологии и фонд «Компас» запустили экспедиционный корпус «Команда Арктики», благодаря которому студенты в вузе смогут проводить научные исследования в условиях Крайнего Севера.

Выбор РТУ МИРЭА как опорного вуза для проекта поддержал председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.

«Арктика для меня родной дом – четверть моей жизни прошла в арктической зоне Российской Федерации. Я хорошо знаю проблемы, и чаяния этой территории. Развитие северного морского пути для нас – наша главная перспектива», — отметил он.

По его словам, исследования на Крайнем Севере позволят создать дополнительные возможности для работы биохимиков, физиков, инженеров, радио- и робототехников.

«Создание межвузовского Студенческого экспедиционного корпуса «Команда Арктики» открывает совершенно новые возможности для сотен и тысяч людей, готовых связать свою жизнь с Заполярьем», ─ отметил ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин назвал развитие инвестиционных, научно-исследовательских и инфраструктурных проектов в Арктике одной из важнейших задач России.

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