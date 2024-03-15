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В Омске женщина попала в больницу с переломом и лишилась обеих ног

В Омске женщине ампутировали две ноги после неправильного лечения у врача

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Shutterstock

Жительница Омска лишилась ног из-за неправильных действий врачей. Об этом сообщает kp.ru.

По словам супруга женщины, во время прогулки по городу супругу сбила машина, после чего ее госпитализировали с открытым переломом голени. Специалисты провели терапию тромбов и назначили операцию.

После вмешательства ногу пациентка чувствовала, но позже она пожаловалась на боль и только вечером следующего дня к ней пришел специалист. К тому моменту нога была «мраморной».

Сначала медики удалили тромб, но состояние конечности ухудшилось и из-за гангрены ногу ампутировали.

На следующее утро пациентка пожаловалась на то, что большой палец на другой конечности «холодный». Как и в первом случае, после операции по удалению тромба последовала ампутация.

Суд признал лечащего врача-травматолога виновным, так как специалист не обеспечил должный контроль за показателями пациентки. В результате мужчину приговорили к ограничению свободы на два года. Помимо этого, он не сможет заниматься врачебной деятельностью.

В последствии женщина подала в суд. Кировский районный суд Омска обязал компенсировать россиянке 2,5 миллиона рублей.

Ранее девушка лишилась ног после ссоры с возлюбленным в метро.

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