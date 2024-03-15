Семья погибшей на Украине журналистки будет судиться с Fox News

Между семьей погибшей в 2022 году украинской журналистки Александры Кувшиновой и телеканалом Fox News предстоит судебное разбирательство. Родственники Кувшиновой уверены, что телеканал отправил ее на опасное задание, а затем пытался скрыть обстоятельства произошедшего, сообщает Национальное общественное радио (NPR) США.

В иске родители погибшей журналистки заявляют, что в марте 2022 года Fox не позаботился должным образом о защите своей команды репортеров и оказывал на них давление. Они отправились в опасную местность, в пригород Киева, несмотря на предупреждения местных жителей. В итоге 24-летняя Александра Кувшинова и оператор Fox News Бенджамин Холл не вернулись с задания.

В иске содержатся обвинения в мошенничестве и клевете. Телеканал обвиняется в распространении ложной информации об обстоятельствах гибели журналистки. Родители полагают, что данные Fox News противоречат тем, которые были выявлены в ходе проведенного на Украине расследования.

В свою очередь, телеканал заявил, что в иске содержатся «неточные утверждения».

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