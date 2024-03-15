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В России на избирательные участки пришли собаки, кабан и куклы Барби

Чебурашка принял участие в выборах президента

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На избирательные участки в разных частях России приходят необычные избиратели.

В Югорске (ХМАО) мужчина пришел на избирательный участок в костюме Чебурашки. Мужчина проголосовал на выборах и угостил жителей апельсинами. В Подмосковье еще один Чебурашка встречает избирателей в футболе с триколором и апельсинами.

Костюмы популярны не только в Югорске и Подмосковье. В Бурятии в Кабанском и Окинском районах жители пришли в костюмах кабана и медведя. Также в Бурятии свой выбор сделали символы финансовой грамотности Феечка-Копеечка, Задира-Транжира и Гном-Эконом. В Тарбагатайском районе Бурятии символ района тоже принял участие в голосовании на выборах президента, а в Тюмени женщина с дочкой пришли на выборы в образе кукол Барби.

Люди наряжаются и в свои национальные костюмы. Жители улуса Улентуй (Бурятия) приехали на избирательный участок в Закаменском районе на лошадях и в национальных костюмах. В Якутии многие жители принимают участие в голосовании в своих национальных костюмах.

На избирательные участки приходят и с животными. В Херсонской области пес по кличке Кокос пришел вместе с хозяевами, которые отдали свой голос на выборах. Также в Зеленограде одна из избирательниц взяла с собой на участок своего 11-летнего шпица по кличке Жаклин Монро.

Погода не помешала жителям Северо-Курильска в Сахалинской области принять участие в голосовании. Там людям пришлось пробиваться на избирательные участки через метель и сугробы.

Одна из избирательниц в Ванкареме (Чукотка) пришла на избирательный участок с блинами и угощала всех.

На выборы ходят и сразу большой компанией. Коллектив Тимлюйского цементного завода в Бурятии тоже принял участие в голосовании на выборах президента. Также в первый день голосования перед утренним клевом на избирательный участок № 579 в Бибирево пришла компания из 40 рыбаков.

На выборы не только приходят необычные избиратели, но и участки тоже оформляют креативно. Например, на один из избирательных участков в Тюменской области поставили картонную фигуру Такера Карлсона.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта.

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