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Россиянам назвали симптомы постковидного синдрома

Вирусолог Викулов: 30% пациентов сталкиваются с последствиями COVID-19

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Постковидный синдром развивается у 30% перенесших заболевание, причем в 30% случаев речь идет о психоневрологических последствиях, рассказал директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. В некоторых случаях страдают сердечная или дыхательная система, а иногда развивается хроническая усталость, отметил он в беседе с НСН.

Постковидный синдром может проходить по-разному. Так, иногда у людей наблюдаются проблемы с сердцем, кожей, нервами, поражается эндокринная система, внутренние органы, пояснил врач. Чаще всего последствия встречаются из-за попадания вируса в мозг переболевшего человека, отметил он.

«Проникновение в мозг обуславливает ряд изменений с разными симптомами: панические атаки, синдром хронической усталости, мучительные головные боли, которых раньше не было, также часто возникает бессонница», — рассказал Викулов.

Подобные проявления постковидного синдрома сложно поддаются лечению, к примеру если речь идет о постоянной усталости. Однако обращаться к врачу все-таки следует, отметил доктор, подчеркнув, что в каждом случае лучение зависит от индивидуального характера протекания заболевания и диагноза.

Напомним, специалисты считают, что добавки омега-3 могут снизить риск развития депрессии, тревожного расстройства и бессонницы после перенесенного COVID-19. Ученые подчеркивают, что омега-3 кислоты могут защищать клетки мозга от повреждающих воздействий.

Ранее россиянам объяснили, как распознать синдром хронической усталости.

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