Российский хирург извлек из щеки военного похожий на боеприпас предмет

Хирург извлек из щеки российского бойца предмет, напоминающий боеприпас. Об этом сообщает журналист Дмитрий Зименкин в Telegram-канале.

Перед вмешательством бойцу сделали рентген. На снимке специалисты заметили инородный предмет, но его происхождение оставалось неизвестным. Объект мог оказаться боеприпасом, для безопасности хирург надел бронежилет, тактические очки и каску.

Во время вмешательства врач заметил край цилиндра с похожей на нажимной детонатор деталью. В этот момент специалист призвал коллег покинуть помещение, чтобы в случае взрыва никто не пострадал, и продолжил работать.

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