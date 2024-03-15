Отравившиеся суши россияне рассказали, что вкус не был странным

Житель Новосибирска Вячеслав, отравившийся суши в заведении «Японори», рассказал «Газете.Ru», что провел в больнице пять дней, а его супруга до сих пор лечится. Мужчина уточнил, что первые признаки отравления проявились почти сразу.

«Седьмого марта заказали суши в «Японори». Первые признаки отравления появились у супруги, затем у меня в виде температуры 38-39, рвоты, диареи. «Скорую» вызвали 8 марта, но, так как дома был годовалый ребенок, от госпитализации пришлось отказаться. Врач сказал, что уже не первый случай. Ситуация продолжилась и дальше — обратились повторно на следующий день в «скорую», нас собрали и отвезли в инфекционную больницу. Меня сегодня выписали, супругу выпишут только в понедельник. Я лично с 10 числа был в больнице. Лечение — каждый день капельницы, таблетки, анализы, первые дни промывание было. Заказывали третий раз в «Японори». Первый раз все было нормально, после второго меня стошнило, но я не подумал на суши, потому что употреблял и другую пищу. По вкусу она была нормальная. Сейчас будет долгое восстановление организма. Также нужно проверять, не повлияло ли на здоровье дочки, так как ребенок ночью питается через грудное вскармливание», — сказал он.

Еще одна пострадавшая Анастасия в беседе с «Газетой.Ru» добавила, что не раз привозила суши из «Японори» родителям. Девушка отметила, что у ее молодого человека поднялось давление и температура, а у нее самой начались диарея и рвота.

«Симптомы начались у молодого человека в субботу утром, поднялось давление 201 на 111, температура 39, которая не сбивалась ничем. Вызывали «скорую», поставили примерный диагноз — отравление. Мне стало плохо к вечеру этого же дня. Была жуткая тошнота, сопровождалась рвотными массами, была весь день диарея и слабость, температура к вечеру поднялась. Утром 10 марта жутко болел живот. Мама — медик, провела, так скажем, «диагностику» брюшной полости, все сходило на то, что у меня аппендицит. Мы поехали с больницу, меня проверил дежурный врач, сделали узи, взяли кровь, все показатели были повышены, диагноз поставили ОКИ (острая кишечная инфекция), предлагали госпитализацию, но я отказалась, так как не люблю такие места», — заявила она.

По словам Анастасии, отравилась не только ее семья, но и гости, которые пришли в тот день на праздник. Она подчеркнула, что после восстановления планирует связаться с представителями заведения и при необходимости подать иск в суд.

«Мама-медик ставила капельницы дома. Прописали антибиотики, до сих пор колем курс. Пьем все необходимые препараты, которые посоветовала инфекционист. Состояние сейчас более или менее стабильное, также есть диарея, схваткообразные острые боли в животе, к вечеру до сих пор поднимается температура до 37,5-38. У нас было застолье — юбилей у отца. Все гости тоже отравились, большинство на больничном, симптомы у всех одинаковые. В городе живем уже пять лет, три года заказываем только в «Японори», подобных случаев не происходило. Еда вполне была нормальной, как обычно, ничего странного или несъедобного не заметили. Был написан отзыв, жду, свяжутся со мной или нет. Но, думаю, как окончательно в себя приду, то буду, естественно, звонить, если потребуется, пойдем в суд с иском», — заключила девушка.

15 марта стало известно, что следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления, произошедшего в Новосибирске. По данным ведомства, с признаками отравления были госпитализированы более 10 человек.

Накануне территориальное управление Роспотребнадзора сообщало, что проводит эпидемиологическое расследование группового заболевания сальмонеллезом у жителей, заказывавших еду в заведении «Японори суши». Отмечалось, что деятельность филиала сети была приостановлена, там выявили нарушения поточности технологических процессов, отсутствие производственного контроля, бактерицидного оборудования, нарушения при ведении и хранении необходимой документации, фальсификация данных о прохождении медицинского осмотра, гигиенического обучения.

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