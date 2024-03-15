Психологи объяснили, как защитить пожилых людей от мошенников

Доверие пожилых людей мошенникам зачастую объясняется недостаточным развитием мышления или умением злоумышленников верно найти слабые точки в их ментальном состоянии, считает семейный психолог Наталья Наумова. В первую очередь важно объяснить своим возрастным родственникам, как нужно себя вести при звонках с незнакомых номеров, так как обладание информацией может помочь им вовремя сориентироваться, отметила она в беседе с Общественной Службой Новостей.

Часто слишком доверчивое отношение пенсионеров к незнакомцам связано со старческими проявлениями и недостатком опыта при попадании в новую ситуацию, объяснила Наумова.

«Мошенники находят слабые места у человека, например, озлобленность на мир и начинают показывать, что все вокруг плохо и берут жертву к себе в союзники», – добавила она.

Преступники давят на жертву и запугивают ее, а также торопят, чтобы не оставить время на размышление. Так, они часто остаются на связи, не давая возможность положить трубку, заявляют, что прямо сейчас пенсионера пытается кто-то обокрасть и так далее. В этих ситуациях может помочь только предупреждение пожилых людей о подобных случаях.

«Очень важно, чтобы люди заранее знали, какие опасности могут быть с ними рядом и с кем нельзя вступать в диалог, и как нужно реагировать», – подчеркнула психолог.

Она добавила, что пожилым людям необходимо объяснить безуспешность попыток что-то доказать мошенникам или поговорить с ними. Лучше всего посоветовать родственникам положить трубку при подозрительном звонке и связаться с близкими, заключила она.

Напомним, психиатры также считают, что часто жертвами мошенников становятся психически неуравновешенные люди, о которых злоумышленники заранее находят информацию в интернете.

Ранее пенсионерка в Амурской области лишилась трех квартир после звонков мошенников.