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Лингвист развеял популярный миф о масленичных блинах и медведях

Лингвист Пахомов: в русском языке не было «комов» в значении «медведи»

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Shutterstock

Мнение о том, что в пословице «первый блин всегда комом» речь идет не про неудавшуюся выпечку, а про медведя, является неверным. Об этом kp.ru рассказал научный руководитель Грамоты.ру, кандидат филологических наук, научный сотрудник ИРЯ им. В. В. Виноградова РАН Владимир Пахомов.

Он отметил, что исконное название Масленицы – Комоедица, а медведей раньше считали прародителями. В связи с этим появилось распространенное мнение о том, что праздник придумали в честь пробуждения этих животных, которых называли «комы». Кроме того, многие считают, что блины раньше не могли комкаться, потому что раньше их пекли в печи и не переворачивали.

«Сказки это. Никаких «комов» в значении «медведи» в русском языке не было. В пословице именно о неудачной выпечке речь, поэтому — «комом». Никаких других смыслов у слова нет», — сказал Пахомов.

Опрос сервиса «Доктис», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показал, что более половины россиян (56%) в Масленичную неделю обязательно едят блины. Каждый пятый участник опроса (20%) сообщил, что ест блины не только на Масленицу, но и регулярно в течение года, а 14% едят блины на Масленицу нерегулярно — только если есть свободное время и настроение их готовить. Еще 8% любят блины, но стараются себя ограничивать, а 2% не едят блины совсем.

Ранее сообщалось, что на Кубани активисты сожгли чучело Байдена.

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