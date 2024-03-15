Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В СК завели дело на россиянку, оставившую новорожденного младенца в подвале

В Новосибирской области завели дело на мать, ребенка которой нашли в подвале

close
100%
Pixabay

Жительница Новосибирской области стала фигурантом уголовного дела после того, как в ее подвале нашли новорожденного младенца. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии правоохранителей, 34-летняя женщина родила живого ребенка, но впоследствии поместила девочку в ведро и вынесла на неотапливаемую веранду.

В отношении женщины возбудили уголовное дело. На данный момент специалисты проводят необходимые экспертизы, сотрудники ведомства выполняют необходимые следственные действия.

Ранее обездвиженного младенца нашли в подвале частного дома. Следователи выяснили, что подозреваемая не обращалась в медучреждения и родила дома. По словам соседей, многодетная мать в 2020 году оставляла на автобусной остановке другого своего младенца.

Ранее в Калининграде годовалый ребенок получил ожог 25% тела из-за неосторожности матери.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами