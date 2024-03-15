В СК завели дело на россиянку, оставившую новорожденного младенца в подвале

Жительница Новосибирской области стала фигурантом уголовного дела после того, как в ее подвале нашли новорожденного младенца. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии правоохранителей, 34-летняя женщина родила живого ребенка, но впоследствии поместила девочку в ведро и вынесла на неотапливаемую веранду.

В отношении женщины возбудили уголовное дело. На данный момент специалисты проводят необходимые экспертизы, сотрудники ведомства выполняют необходимые следственные действия.

Ранее обездвиженного младенца нашли в подвале частного дома. Следователи выяснили, что подозреваемая не обращалась в медучреждения и родила дома. По словам соседей, многодетная мать в 2020 году оставляла на автобусной остановке другого своего младенца.

Ранее в Калининграде годовалый ребенок получил ожог 25% тела из-за неосторожности матери.