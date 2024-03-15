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Уральских подростков подозревают в групповом изнасиловании 11-летней девочки

На Урале троих школьников подозревают в групповом изнасиловании ребенка

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Pexels

Визит к 11-летней девочке закончился для троих подростков уголовным делом. Об этом сообщает Е1 со ссылкой на источник.

По словам собеседника, восьмиклассники познакомились с ребенком в соцсетях. Фото несовершеннолетней часто появлялись в сообществах для знакомств, на снимках она выглядит старше своего возраста.

Изначально в гости к новой знакомой пришли пять человек, но двое быстро покинули квартиру. Как сообщает источник, трое остальных были в состоянии алкогольного опьянения. В результате подростки занялись сексом с девочкой.

Один из школьников рассказал близкой подруге, что не принимал участия в половом акте, так как после выпитого «был не в том состоянии, чтобы что-то делать».

Полиция узнала об инциденте после того, как к ним обратилась мать одного из предполагаемых злоумышленников. Она нашла у сына ролики, которые подростки снимали в тот день.

«Мама мальчика думала, что накажут девочку за совращение ее сына, а получилось все наоборот», – поделился источник.

В отношении подростков возбудили уголовное дело. За изнасилование несовершеннолетней им грозит до шести лет колонии.

Ранее в Омске студенты изнасиловали однокурсника бутылкой.

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