В Липецкой области ввели режим воздушной опасности

На территории Липецкой области введен режим воздушной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Как сообщается, около границ области замечены беспилотники.

Все силы и средства приведены в повышенную готовность.

Сигнал носит информационный характер. Введение режима «Воздушная опасность» не оказывает влияние на нормальную жизнедеятельность региона, уточнили местные власти.

Ночью и утром 12 марта российские регионы подверглись еще более массовой атаке украинских беспилотных летательных аппаратов и ракет. Дроны сбивали в Московской, Ленинградской, Белгородской, Курской, Брянской, Тульской, Воронежской областях. В Орловской области после удара беспилотника произошел пожар на нефтебазе. Еще одно возгорание началось на нефтезаводе под Нижним Новгородом. На фоне атаки с воздуха военкоры сообщили о попытке диверсантов прорваться с боем с Украины в Белгородскую и Курскую области. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее воздушный таран российского беспилотника спас семь человек.