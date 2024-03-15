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Москву ждет ранний ледоход

Вильфанд заявил, что в Москву ледоход придет на 10 дней раньше

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Таисия Воронцова/Reuters

В Москву ледоход придет на десять дней раньше обычного. Об этом ТАСС заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В этом году разрушение ледяного покрова на реках Московской области ожидается в начале третьей декады марта — это на 8-10 дней раньше средних многолетних значений. Средняя дата вскрытия рек 22 марта, это касается как юга, так и севера Московской области», — заявил Вильфанд.

На отдельных участках в Москве ледоход начнется во вторник, 19 марта. В остальных местах это явление начнется в период с 20 до 27 марта.

В Москве и Московской области на многих участках уровень воды может быть превышен, особенно в Оке в районе Серпухова, Белоомута и Коломны. Здесь вода поднимется на 2-4 метра больше обычного.

До этого москвичам рассказали, когда в городе наступит метеорологическая весна.

В выходные, 16 и 17 марта, в столице будет более облачная погода без осадков.

Ранее синоптики назвали сроки исчезновения сугробов в Москве.

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