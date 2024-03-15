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Площадь посевов коки в Колумбии в апреле 2023 года побила рекорд

В Колумбии площадь посевов коки выросла за 2023 год на 7%, до 246 тыс га

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Shutterstock

В апреле 2023 года площадь посевов куста коки в Колумбии достигла исторического максимума, после чего началось снижение, но к концу года был зафиксирован очередной рост на 7%. Об этом сообщил министр обороны страны Иван Веласкес Гомес, пишет ТАСС.

Согласно оперативным данным по площадям, засеянным кокой (SIIMA), предоставленным Национальной полицией с интервалом за 4 месяца начиная с 23 апреля, когда был зафиксирован рекордный уровень в 259 212 гектаров, наблюдалось постепенное уменьшение. К концу декабря площадь снизилась до 246 693 гектаров, написал Веласкес в своем Twitter-блоге.

Согласно представленному графику, за год произошел рост на 7%, а за последние 4 года площадь посевов коки увеличилась в 2,5 раза.

Более 90% мировых плантаций коки расположены в так называемом «Андском наркотреугольнике», который охватывает Колумбию, Перу и Боливию. В незначительном объеме кока выращивается на плантациях в Панаме, Эквадоре, юго-западе Венесуэлы и северо-востоке Бразилии.

Ежегодно сотни тонн кокаина поставляются из Южной Америки в США, основной и наиболее крупный рынок наркотиков на континенте, а также в европейские порты.

Ранее в Боливии появилась госкомпания по выращиванию и переработке коки.

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