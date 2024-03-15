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В Могадишо боевики напали на отель

Reuters: в сомалийском Могадишо боевики «Аш-Шабаб» напали на отель

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Farh Abdi Warsameh/AP

Боевики из экстремистской группировки «Аш-Шабаб» атаковали отель в Могадишо, находящийся рядом с президентским дворцом. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на свидетелей.

Как рассказали очевидцы журналистам, сначала произошли взрывы, за которыми последовала стрельба. Отмечается, что этот отель пользуется популярностью среди чиновников.

Группировка «Аш-Шабаб» взяла на себя ответственность за нападение и заявила о контроле над отелем Syl.

Группировка была образована в Сомали в 2004 году и насчитывает до 10 тыс. боевиков, преимущественно действующих в центральных и южных регионах страны.

10 июня прошлого года боевики уже атаковали отель в Сомали.

Перед этим на юге Сомали сдетонировал неразорвавшийся снаряд, в результате чего 53 человека пострадали. Инцидент произошел в деревне Мурале, расположенной в регионе Нижняя Шабелле.

Сомали на долгое время фактически прекратило свое существование в качестве государства и распалось на множество частей. В 2012 году Конституционной ассамблеей в Могадишо была принята временная конституция, определяющая Сомали как федерацию. Член ООН с 20 сентября 1960 года. Входит в состав Восточноафриканского сообщества с марта 2024 года.

Ранее в Сомали решили запретить Telegram, TikTok и платформу 1xBet.

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