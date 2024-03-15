Россиян предупредили о первых симптомах рака кишечника

Колоректальный рак (рак кишечника) является одним из самых распространенных видов рака с высокой долей летальности. И несмотря на все инновации по борьбе с заболеванием, 5-летняя выживаемость в запущенных ситуациях не превышает 40%. О том, по каким симптомам можно заподозрить заболевание, «Газете.Ru» рассказал врач-онколог высшей категории, врач-хирург «СМ-Клиника» Беслан Балкаров.

«Риск заболеть колоректальным раком существенно увеличивается с возрастом. Заболевание чаще встречается у мужчин, чем у женщин. Возможность наследственной передачи увеличивает риск развития колоректальных новообразований в 3–5 раз. 50% случаев связано с образом жизни и длительным воздействием канцерогенов. Практически всегда колоректальный рак развивается из полипов, хотя большинство из них и не перерождаются в злокачественную опухоль», — рассказал Балкаров.

Онколог подчеркнул, что колоректальному раку свойственно медленное течение. До появления первых симптомов проходит много времени. Клинические проявления зависят от места локализации опухоли. Симптомы настолько слабо выражены, что заподозрить наличие опухоли без комплексного обследования невозможно. Явные признаки болезни начинают появляться только на последних стадиях.

К самым первым признакам колоректального рака Балкаров отнес боли в животе, дискомфорт в кишечнике (кажется, что он шевелится), метеоризм и кишечные спазмы. Более серьезные симптомы, вызывающие тревогу, — кровь в стуле, нестабильный стул (диарея чередуется с запорами), быстрая и болезненная дефекация, ощущение неполного опорожнения, ректальное кровотечение, потеря веса без видимой причины, а также развитие анемии, появление бледности и слабости.

«Как и при любой болезни, ранняя диагностика повышает шансы на выздоровление. Если вы находитесь в группе риска по вышеперечисленным признакам, то профилактические обследования и правильно подобранное лечение с использованием современных методов не только спасут вам жизнь, но и улучшат ее качество», — резюмировал онколог.

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