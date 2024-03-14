В Воронежской области объявили режим опасности атаки дронов

Режим опасности атаки беспилотников объявили в Воронежской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев.

«Уважаемые воронежцы, на территории региона вновь введен режим опасности атаки БПЛА», — написал глава региона.

Он отметил, что силы ПВО наготове. Гусев призвал местных жителей сохранять спокойствие и следить за оповещениями от областного правительства или от МЧС России.

По словам губернатора, тем, кто находится в данный момент дома, лучше спрятаться в комнате без окон, а для тех, кого сигнал застал на улице безопаснее войти в здание, спуститься на закрытую парковку или в подземный переход.

Днем в четверг, 14 марта, в Воронежской области уже объявляли опасность атаки БПЛА.

До этого Гусев сообщил, что в ночь на 13 марта над Воронежской областью сбили свыше 30 беспилотных летательных аппаратов.

Ранее стало известно, сколько раз украинские беспилотники пытались атаковать Россию.