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В российском регионе объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

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Depositphotos

Ракетную опасность снова объявили на территории Белгорода и Белгородского района. Об этом сообщила мэрия города в Telegram-канале.

«Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность», — отметили в сообщении.

В администрации местных жителей призвали по возможности оставаться дома и не подходить близко к окнам. Сигнал об опасности в регионе прозвучал 14 марта уже в пятый раз.

В этот день приграничные регионы России подверглись обстрелам, особенно сильные были в Белгородской области.

До этого губернатор Вячеслав Гладков сообщил о девяти пострадавших при обстреле. В ночь на четверг ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью беспилотников, Минобороны РФ отчиталось об уничтожении дронов. С утра украинская армия непрерывно обстреливала регион. Очевидцы сообщили о взрыве в центре Белгорода.

Ранее стало известно, сколько раз украинские беспилотники пытались атаковать Россию.

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