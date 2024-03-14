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Под монастырем в Астраханской области нашли загадочные огромные тоннели

В Астраханской области под монастырем нашли 14 огромных рукотворных тоннелей

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Чуркинскиймонастырь.рф

В Астраханской области под Чуркинским монастырем нашли 14 огромных тоннелей. Об этом сообщил председатель регионального отделения Императорского Православного Палестинского общества Александр Соловьев в эфире «Радио РоссииАстрахань».

«В ходе георадарных исследований мы нашли 14 рукотворных полостей под монастырем. Они пустые, т.е. не заполнены водой, находятся на разных плоскостях, на 12-метровой глубине», — поделился историк.

По словам Соловьева, размер самого большого тоннеля составляет 10 на 78 метров, что соответствует размерам станции метро.

Чтобы изучить полости уже весной текущего года сотрудники Российского государственного художественно-промышленного университета им. Строганова начнут проводить на месте находки раскопки.

Ранее археологи обнаружили яйцо возрастом 1700 лет с жидкостью внутри.

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