Под монастырем в Астраханской области нашли загадочные огромные тоннели

В Астраханской области под Чуркинским монастырем нашли 14 огромных тоннелей. Об этом сообщил председатель регионального отделения Императорского Православного Палестинского общества Александр Соловьев в эфире «Радио России — Астрахань».

«В ходе георадарных исследований мы нашли 14 рукотворных полостей под монастырем. Они пустые, т.е. не заполнены водой, находятся на разных плоскостях, на 12-метровой глубине», — поделился историк.

По словам Соловьева, размер самого большого тоннеля составляет 10 на 78 метров, что соответствует размерам станции метро.

Чтобы изучить полости уже весной текущего года сотрудники Российского государственного художественно-промышленного университета им. Строганова начнут проводить на месте находки раскопки.

Ранее археологи обнаружили яйцо возрастом 1700 лет с жидкостью внутри.