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Мужчина охотился на девочек в Snapchat и угодил в тюрьму на 17 лет

Во Франции 17 лет тюрьмы получил педофил, искавший жертв на Snapchat

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Depositphotos

Во Франции осудили извращенца, который искал юных жертв на платформе Snapchat. Об этом сообщает La Depeche

Около года 40-летний отец семейства искал в популярной социальной сети девочек и развращал их. Злоумышленник угрожал взломать аккаунты несовершеннолетних, и дети в конце концов подчинялись ему. Тогда мужчина заставлял их фотографировать себя в обнаженном виде, а затем принуждал к неким сексуальным действиям. В общей сложности от действий мужчины пострадали 25 мальчиков и девочек. На суде мужчина обратился к жертвам и принес им свои извинения.

«Я надеюсь, что смог ответить на ваши вопросы и что вы сможете жить дальше. Я прошу прощения за весь тот вред, который я причинил. Я разрушил жизни», — сказал мужчина незадолго до окончания процесса.

Адвокат осужденного заявил впоследствии, что его клиент попал в ловушку «своих демонов» и раскаялся.

«Он признал свою педофильскую сторону, и это огромный шаг в его попытке искупить вину», — считает юрист.

В итоге педофила приговорили к 17-летнему тюремному сроку. Кроме того, мужчина был направлен на принудительное лечение. Его также обязали выплатить потерпевшим компенсацию и запретили заниматься любой деятельностью, связанной с несовершеннолетними, в том числе вступать с ними в контакт.

Ранее развращавшего детей в интернете иностранца-педофила осудили на 14 лет.

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