Осужденный за пожар в клубе «Полигон» в Костроме отправится в зону СВО

Военнослужащий Станислав Ионкин, осужденный за поджог костромского клуба «Полигон» будет обжаловать приговор и отправится в зону СВО. Об этом сообщает ТАСС.

По заявлению защиты Станислав Ионкина, приговор окружного военного суда будет обжаловаться, осужденный собирается направиться в зону СВО для участия в боевых действиях.

«Для этого в настоящее время он оформляет все необходимые документы. Отправится он в зону СВО с целью искупить свою вину и возместить потерпевшим насколько это будет возможным моральный ущерб», — сообщил адвокат Юрий Хромцов.

Комментируя решение военного суда, адвокат назвал назначенный срок чрезмерно суровым. Приговор Станиславу Ионкину огласили 14 марта, изначально Гособвинение просило назначить подсудимому 16 лет колонии, а также лишить его звания гвардии сержанта и медали «За отвагу». В итоге судья назначил Ионкину 20 лет колонии строгого режима.

В ночь на 5 ноября 2022 года произошел пожар в ночном клубе «Полигон». Не удалось спасти 13 человек, еще девять получили травмы. Уточнялось, что возгорание возникло по вине вернувшегося с Украины Ионкина, который был сильно пьян и несколько раз выстрелил из охотничьей ракетницы.

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