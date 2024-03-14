Микробиолог рассказала, какие продукты помогут поддерживать красоту

Внешняя красота напрямую зависит от состояния микробиоты кишечника, на которое, в свою очередь, влияет то, чем человек питается. Об этом Life рассказала микробиолог, руководитель направления микробиологии компании «Новабиом» Софья Цветикова.

«Во-первых, микробиота может влиять на иммунитет, снижая или увеличивая защитные силы организма. Во-вторых, кишечная микрофлора в том числе отвечает за метаболизм витаминов, разрушая то, что мы получаем из пищи, или, наоборот, синтезируя полезные вещества. Безусловно, микробиота — не единственный фактор, который влияет на состояние кожи, но его нужно учитывать, если мы хотим иметь красивую внешность», — отметила эксперт.

Чтобы поддержать здоровье кожи и красоту, она советует есть ферментированные продукты, например, квашеную капусту, а также овощи, фрукты, бобовые, злаки, орехи и семена, в которых содержится клетчатка. Кроме того, микробиолог рекомендует не отказываться от молочных продуктов тем, у кого нет медицинских противопоказаний. По ее словам, кефир и йогурты будут способствовать росту полезной микрофлоры, что положительно скажется на состоянии иммунитета и кожи.

При этом потребление полуфабрикатов и мясных изделий стоит ограничить, продолжила Цветикова. Она предложила заменить их на натуральное запеченное мясо.

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