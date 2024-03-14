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Москвичам спрогнозировали последнюю в этом сезоне «волну холода»

Синоптик Позднякова: до конца марта в Москве будет еще одна волна холода

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

В первые дни марта в Москве стремительно потеплело, температура воздуха в среднем оставалась положительной. Однако это еще не говорит о приходе метеорологической весны, жителей столицы ожидает очередной похолодание, рассказала kp.ru главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Метеорологическая весна – это устойчивый процесс потепления, этому понятию противоречит переход с плюса на минус, отметила синоптик. В Москве, по прогнозу, она наступит не раньше 17-18 марта.

«До конца марта будет еще одна волна холода, но совсем не такая сильная, как в недавние праздничные,– добавила Позднякова. – В дневные часы температура точно останется положительной».

Гидрометцентр России спрогнозировал москвичам до 10 градусов мороза в ночь на пятницу, а в выходные – около нуля. В регионе температура воздуха составит 5 градусов мороза, днем в пятницу и в выходные будет варьироваться от 6 до 8 градусов тепла.

Напомним, синоптики рассказали россиянам, что предстоящие выходные в большинстве регионов будут теплыми, однако дождливыми. Так, сильные осадки пройдут 16 марта на севере Вологодской области, в Архангельской области, в Карелии, а также местами в Ленинградской области.

Ранее в «Фобосе» россиянам пообещали ранний апрель.

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