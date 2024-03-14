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Новосибирские врачи по частям собрали сердце новорожденному

В Новосибирске хирурги провели младенцу уникальную операцию на сердце

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НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина Минздрава России' class="item-image" >
Телеграм-канал НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина Минздрава России

Кардиохирурги новосибирского центра имени Мешалкина устранили новорожденному несовместимый с жизнью порок сердца. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Редчайший порок сердца плода у беременной жительницы Марий Эл обнаружили на 23-й неделе беременности, в ходе УЗИ было выявлено множество патологий, из-за крошечных размеров сердца точный диагноз установить не удалось. Консилиум медиков посоветовал матери прервать беременность, но семья не согласилась с доводами врачей и приняла решение сохранить ребенку жизнь.

«Сразу после рождения малыша перевели в центр Мешалкина, где в ходе скрупулезного обследования выявили все анатомические нюансы уникального порока сердца, среди которых дефект межжелудочковой перегородки с гемодинамически единым желудочком и полное отсутствие аортального клапана», — сообщили в медицинском учреждении.

Хирургами было принято решение восстановить анатомию сердца, кардиологи восстановили аортальный клапан и буквально по частям воссоздали орган. Подобную операцию проводили во второй раз за всю историю центра. Еще две недели младенец провел в реанимации, спустя полтора месяца был выписан из больницы вместе с матерью.

Ранее российские хирурги спасли ребенка с редчайшей аномалией сосудов печени.

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