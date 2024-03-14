Российский подросток продавал шпионские компьютерные программы и стал фигурантом дела

Продававший шпионские программы 17-летний юноша задержан в Коми. Об этом сообщает региональная полиция.

По данным ведомства, несовершеннолетний житель Ухты торговал компьютерными программами, позволяющими дистанционно управлять чужими электронными устройствами. Вирусные программы позволяли пользователям получать всю информацию об аккаунтах в социальных сетях, а также данные криптокошельков и даже сведения о нажатых находящимся под слежкой человеком клавишах клавиатуры. Продажа софта велась через созданный в популярном мессенджере канал с августа по октябрь прошлого года.

Личность злоумышленника республиканским полицейским помогали установить сотрудники МВД России. Правоохранители провели обыск по месту жительства подростка, его ноутбук, роутер, сотовые телефоны и банковские карты были изъяты. Продавец нелегального программного обеспечения стал фигурантом уголовного дела, пока его отпустили под подписку о невыезде.

Ранее айтишник стал наркоторговцем, чтобы раздать долги.