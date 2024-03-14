В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, российские силы противовоздушной обороны (ПВО) находятся наготове.

Чиновник также призвал местных жителей следить за оповещениями от правительства области или от МЧС России.

«Будьте готовы быстро перейти в комнату без окон, а если вы на улице — в здание, парковку, подземный переход», — добавил он.

14 марта приграничные регионы России подверглись обстрелам, особенно сильные были в Белгородской области.

По информации Минобороны РФ, в этот же день средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили над территорией Белгородской области 12 беспилотников, над Курской областью — три дрона. Над Белгородской областью также были уничтожены восемь реактивных снарядов.

До этого Гусев сообщил, что в ночь на 13 марта над Воронежской областью сбили свыше 30 беспилотных летательных аппаратов.

Ранее Путин заявил, что атакой дронов Украина пытается сорвать президентские выборы в России.