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Гладков назвал число жертв атаки ВСУ на Белгород

Гладков подтвердил гибель двух мирных жителей во время атаки ВСУ на Белгород

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Два мирных жителя погибли 14 марта при обстреле Грайворонского городского округа и Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Самое страшное и самое тяжелое, что могло произойти, — погибло два человека, несколько человек получили ранения», — отметил глава региона.

Гладков уточнил, что погибшие ехали на своих личных автомобилях и призвал местных жителей по возможности исключить передвижение на своих машинах и перенести поездку.

Он подчеркнул, что противник «продолжает наносить удары по мирному населению», чтобы посеять панику и разбить единение в нашем обществе.

По словам губернатора, из соображений безопасности в регионе закрываются до конца дня торговые центры. В последующие дни их режим работы будет зависеть от оперативной обстановки.

До этого Гладков рассказал, что силы ПВО сбили 10 воздушных целей на подлете к Белгороду.

Ранее стало известно, сколько раз украинские беспилотники пытались атаковать Россию.

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