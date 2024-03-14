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Врач перечислил факторы, провоцирующие рак почки

Онколог Астраханцев: лишний вес и курение могут спровоцировать рак почки

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МГМУ им.Сеченова

Часто с раком почки связаны такие факторы, как лишний вес, артериальная гипертония и курение. Об этом в беседе с РИАМО сообщил заместитель главврача по лечебной части клиники «Евроонко» в Санкт-Петербурге Максим Астраханцев.

Он отметил, что курение чаще всего ассоциируется у людей с раком легких, однако сигареты наносят непоправимый вред почкам, которые пропускают через себя продукты горения табака и канцерогены.

«Рак почки — довольно распространенное онкозаболевание. В большинстве стран рак почки обычно входит в топ-10 по выявляемости среди онкологических заболеваний. В России ежегодно диагностируется в среднем около 20 тыс. новых случаев», — рассказал врач.

Он добавил, что в группе риска также находятся пациенты с гепатитом, сахарным диабетом и хроническими заболеваниями почек.

Врач-нефролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ольга Козина до этого предупреждала об опасности самостоятельного лечения камней в почках. Она подчеркнула, что назначить терапию или хирургическое вмешательство для конкретного типа камней может только специалист.

Ранее врач рассказала, как избежать образования камней в почках.

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