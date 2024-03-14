Политолог назвала участие в выборах президента актом патриотизма

Каждый голос на предстоящих выборах президента России – это проявление любви к стране и ее народу, считает генеральный директор «Института региональных проблем», политолог Наталья Линдигрин.

«Сегодня это важный акт патриотизма, доступный каждому гражданину. Сегодня действительно непростой, решающий период в истории нашей страны. И выбор, который мы сделаем в эти 3 дня, без преувеличения повлияет на судьбу России и судьбу наших детей», — сказала она.

По словам Линдигрин, каждый россиянин, какую бы работу он не выполнял, вносит вклад в будущее России.

«Кто-то защищает страну на фронте, кто-то работает волонтером, кто-то выполняет профессиональный долг на рабочем месте. Президент призывает подтвердить нашу сплоченность и решимость через участие в выборах», — отметила она.

Также Линдигрин согласилась со словами президента о том, что Россия – это большая семья семей.

«В масштабах всей страны участие в голосовании всей семьей означает, на мой взгляд, участие в голосовании всей Россией», — отметила она.

Ранее президент России Владимир Путин призвал россиян принять участие в предстоящих президентских выборах 15-17 марта.

Он отметил, что гражданам предстоит твердо заявить о своей воле и устремлениях, о личной сопричастности к дальнейшему развитию России.