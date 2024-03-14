Сегодня Россия выступает центром тяжести объединения, единения стран, для которых их ценности и многое другое являются важнейшими факторами принятия решений, как развиваться, сказал председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в рамках встречи с международным экспертом на выборах, внуком первого президента Французской республики Шарля де Голля, французским общественным деятелем Пьером де Голлем.

«Страны сегодня как Большого Евразийского континента, так и Африки и Латинской Америки тянутся к России, к идеям, которые против однополярного мира и за создание мирной, равноправной, безопасной мировой архитектуры XXI-го столетия. Эти процессы уже сейчас идут», — сказал он.

Слуцкий добавил, что Россия играет центральную роль в формировании нового мирового большинства.

«Господин де Голль и многие другие европейские политики хорошо это понимают. Они не за Россию, они за правду, они за мир, и они за выбор каждой страной собственного пути развития», — сказал лидер ЛДПР.

Пьер де Голль выразил сожаление в связи с тем, что Франция стала врагом для России, а также отметил, что политика президента Франции Эммануэля Макрона не отражает мнение всех французов.

«К сожалению, сейчас во Франции президент Макрон пытается притянуть конфликт на Украине для того, чтобы оправдать незаконность своего пребывания на посту. Чтобы оправдать то, что у него нет программы как для Франции, так и для всей Европы», — сказал Пьер де Голль.

Он отметил, что у французской власти нет видения будущего.

«Как показывают опросы и результаты выборов, эти обстоятельства, это достойное сожаление поведения, эта непоследовательность, к сожалению, могут привести нас к гораздо большей опасности», — добавил де Голль.

Также Пьер де Голль заявил, что участие наемников на стороне ВСУ очень опасно.

«Безусловно, на территории Украины уже давно находятся иностранные войска. Это польские войска, польских военнослужащих там очень много. Французские, американские, Соединенного Королевства. Атаки на Крымский мост, о которых говорится в перехваченном разговоре военнослужащих армии Германии, очень опасны», — сказал французский деятель.

По словам де Голля, он приехал в Россию, чтобы убедиться в легитимности проведения президентской кампании в России. Он подчеркнул, что электоральный процесс в России идет в соответствии с законодательством.

Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.