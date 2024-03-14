Молодые люди выбивали деньги из иностранца кастетом в центре Петербурга

Жители Ленинградской области выбили из иностранца деньги, используя кастет, и были задержаны. Об этом пишет 47news со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел накануне в квартире на улице Чайковского в центре Санкт-Петербурга. Трое агрессивных молодых людей занимались вымогательством. Угрожая кастетом и пневматическим пистолетом, они требовали деньги от 19-летнего безработного юноши и 22-летнего уроженца Ливии, получившего гражданство России в 2022 году. У пострадавших злоумышленники успели забрать лишь 5000 рублей. Вскоре о произошедшем узнали в полиции.

Подозреваемых, которыми оказались жители Киришей в возрасте 21 года и 22 лет, задержали на месте происшествия. Один из них, увидев приближающихся полицейских, выпрыгнул в окно второго этажа и был госпитализирован с переломом ноги. Его приятелей отправили в спецприемник. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее отказавшемуся от интим-услуг россиянину пригрозили взрывом дома.