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Россиянам спрогнозировали дождливые, но теплые выходные

Синоптик Ильин: в выходные в большинстве регионов будет теплая и ненастная погода

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

В выходные на севере и северо-западе европейской территории России, а также на юге ожидается ненастная погода с кратковременными дождями. Температура воздуха при этом превысит норму – в Московской области она поднимется до 10 градусов выше нуля, рассказал синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин в беседе с RT.

Сильные осадки пройдут 16 марта на севере Вологодской области, в Архангельской области, в Карелии, а также местами в Ленинградской области, рассказал синоптик. В Московской области, по его словам, температура превысит климатическую норму. Так, в первый выходной день она будет колебаться от 3 до 8 градусов тепла, а в воскресенье местами при прояснениях будет достигать 10 градусов выше нуля.

На всей территории Центрального федерального округа будет достаточно тепло, температура воздуха будет варьироваться от 5 до 10 градусов, отметил Ильин.

На юге будет еще теплее, однако местами также возможны кратковременные дожди, добавил метеоролог.

«Температура в дневные часы в выходные будет подниматься: в субботу в Крыму, в Приазове, в общем, в Причерноморье до +13...+15 °С, в воскресенье примерно такая же температура, то есть где-то от +11 до +16 °С можно смело ожидать, очень тепло будет», – пообещал Ильин.

Напомним, в «Фобосе» сообщали, что апрельская погода придет в Россию уже в марте. По словам синоптиков, потепление начнет усиливаться уже в ближайшие дни.

Россиян ранее призвали готовиться к экстремальной жаре и засухам.

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