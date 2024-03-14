«Дверь с петель сорвало»: жители Камчатки — об утреннем урагане

Из-за ураганного ветра на Камчатке уроки в школах были отменены, а занятия в колледжах и вузах проходили дистанционно. Об этом «Газете.Ru» рассказала местная жительница Валерия. Девушка добавила, что в бане на ее участке ветер сорвал с петель дверь.

«Сегодня был очень ураганный ветер. Занятия в школах с 1 по 11 класс отменили еще вчера вечером, когда была прекрасная погода. В четыре часа ночи начался снег, постепенно поднимался ветер, в шесть утра было понятно, что занятия в колледжах и техникумах переведут на дистанционное обучение. Я проживаю в частном доме, у нас в бане была не заперта до конца дверь, из-за сильного ветра ее с петель сорвало. Хотя дверь сама по себе очень тяжелая, была в пяти метрах от места, где стояла», — заявила она.

По словам Валерии, ураганный ветер сносил крыши и ломал светофоры. Она отметила, что сейчас в регионе хорошая погода, а соответствующие службы устраняют последствия стихии.

«К 13:00 поехала в город до поликлиники, дорога по новой трассе была перекрыта с 23-го км до города Елизово из-за массовой аварии из семи легковушек. По-моему, окончательное число их было уже аж 20. Снесло многие остановки, во домах оторвало панели домов и крыш. Даже светофоры местами были пополам сложены. Многие машины-одиночки из-за гололеда были врезаны в столбы и ограждения. Как говорят, ветер местами доходил до 52 м/с. В общем, весной на Камчатке прям пахнет. Сейчас в регионе по погоде отличная обстановка. Местами светило даже солнышко. Работают службы различные, расчищают и чинят то, что обломалось или разрушилось из-за стихии. Плюс сейчас объявлена угроза схода лавин, поэтому выезды на вулканы, сопки временно ограничены», — подчеркнула она.

Еще одна местная жительница Альбина в беседе с «Газетой.Ru» уточнила, что местный аэропорт работал, однако два самолета в нем приземлиться не смогли.

«Сейчас все успокоилось, полный штиль. А был ураганный ветер до 60 м/с. Все занятия были отменены еще со вчерашнего вечера, на улице было находиться опасно. Отрывало крыши, гнуло светофоры и столбы, в некоторых квартирах выдавило окна, оторвало двери подъездов. Аэропорт работал, но самолет из Владивостока сесть не смог, было две попытки. Московский рейс даже пытаться не стал, сделал круг и улетел. На работу добирались как обычно. Очень много аварий было, к 12 перекрыли объездную дорогу между Елизово и Петропавловском-Камчатским из-за сильного ветра и нулевой видимости», — сказала она.

14 марта над Камчаткой прошел циклон, что привело к штормам в акваториях Берингова моря и Тихого океана. В горах была объявлена лавинная опасность. Восемь рейсов из главного аэропорта Камчатки Елизово были перенесены на 15 марта.

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