Директор Испанского института геополитики и журналист Хуан Антонио Агилар Сантильяна заявил, что он желает присутствовать на выборах президента РФ, чтобы проследить, что голосование проходит честно.

«Моя главная цель на выборах президента России – проследить, что голосование проходит честно, что нет никаких отклонений, что кандидаты делают свою работу, а люди приходят оставить свой искренний голос», — сказал он журналистам.

Также Сантильяна считает, что мнение иностранных экспертов может повлиять на представление мировой общественности о ходе и результатах голосования.

«Мнение наблюдателей важно, потому что мы можем сказать, что произошло в действительности. Повлиять на мнение западной общественности сложно, потому что оно уже подвержено влиянию подконтрольных СМИ. Однако там, где у нас есть право голоса, мы все еще можем быть услышанными», — отметил он.

Журналист Хуан Сантильяна уже присутствовал на выборах в Молдавии и Португалии в качестве иностранного эксперта. Также он приглашен на будущие президентские выборы в Венесуэле.

Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.