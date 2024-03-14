Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Членов РДК* в Петербурге отправили в СИЗО

Суд в Петербурге арестовал членов группировки РДК за подготовку терактов

close
100%
Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде ареста предполагаемым членам террористической группировки «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией) (РДК) Ринату Ильину, Никите Красильникову и Артему Щербакову, которых подозревают в участии в террористической деятельности. Об этом говорится в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Уточняется, что мужчин заключили под стражу до 27 апреля.

По версии следствия, с января по середину февраля 2024 года один из задержанных по поручению представителей РДК вел наблюдение за пунктом сбора гумпомощи для подразделения российских добровольцев «Эспаньола», а также за грузовиком, перевозящим эту помощь.

Предполагается, что подозреваемые хотели разместить «жучок» для слежения за грузовиком, а также отравить продукты питания в гуманитарном грузе с помощью неустановленного ядовитого вещества.

До этого ФСБ сообщала, что члены РДК собирались не только отравить бойцов СВО, но и устроить другие теракты на территории Петербурга и Ленинградской области.

Ранее актер из «Глухаря» получил пожизненный срок за госизмену.

*  признан в РФ террористической организацией
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами