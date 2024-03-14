Развращавшего детей в интернете иностранца-педофила осудили на 14 лет

В Алтайском крае иностранца-педофила, развращавшего детей в интернете, осудили на 14 лет. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

В ходе разбирательства установлено, что 38-летний уроженец Таджикистана, приехавший в Россию для осуществления трудовой деятельности, стал общаться с девочками в соцсети и мессенджере. Он представлялся их ровесником, втирался в доверие и отправлял контент порнографического содержания. Затем он при помощи угроз раскрытия такого общения родственникам несовершеннолетних принуждал их отправлять свои интимные фото и видео.

От действий злоумышленника пострадали 20 девочек в возрасте от 8 до 15 лет. Всего удалось доказать 32 эпизода противоправной деятельности.

Суд назначил мужчине наказание в виде 14 лет лишения свободы. Иностранец будет отбывать его в колонии строгого режима.

Ранее в Калининграде педофилу дали 26 лет колонии за насилие над родными детьми.