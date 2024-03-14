Дерматологи заявили об опасности бездумного использования солнцезащитных кремов

Злоупотреблять солнцезащитными кремами жителям севера и средней полосы России не стоит, так как в этих регионах слабое ультрафиолетовое излучение, убеждена к.м.н., врач-дерматолог Ирина Скорогудаева. При этом она подчеркнула, что при поездках на юг людям применение SPF обязательно, так как без защиты от агрессивного солнца можно заболеть меланомой, иммунодепрессией кожи, а также столкнуться с фотоиндуцированным старением.

Активность и сила воздействия солнечных лучей меняется в разных регионах. В северных районах она минимальна за счет падения лучей под углом, пояснила специалист. По этой причине северным людям при поездках на юг очень важно пользоваться солнцезащитными кремами. Особенно это важно, если у них светлая кожа, так как в этом случае вырабатывается мало меланина для естественной защиты, подчеркнула врач.

Солнце может быть опасно не только ожогами, но и многими заболеваниями, а также потерей тонуса кожи, сухостью, появлением морщин, пигментации и так далее, отметила Скорогудаева.

«Защита нужна только тем, у кого особая опасность. Это светлые фототипы кожи, а также люди с заболеваниями, — объяснила врач Общественной службе новостей. — Например, розацеа, которая под солнцем и появляется, или фотодерматоз, то есть повышенная чувствительность к солнцу. Зоны родинок тоже надо защищать, потому что именно там возникает меланома».

Злоупотребление SPF вредно, так как молекулы из их состава могут провоцировать дисгормональные расстройства. Особенно осторожными, по словам врача, нужно быть детям и беременным женщинам. При этом дерматолог подчеркнула, что важно правильно выбирать солнцезащитный крем, так как сейчас появились современные, безопасные средства, компоненты которых в организм не проникают.

Напомним, врачи отмечают, что пользоваться SPF-кремами важно не только летом, но и зимой, так как ультрафиолетовое излучение есть в любое время года – оно вызывает преждевременное старение. Также SPF помогают предотвратить появление пигментных пятен.

Ранее дерматологи рассказали о необычном кожном заболевании от татуировок.