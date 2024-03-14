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Россиянка «инвестировала» в мошенников пять млн рублей своей соседки

В Карелии женщина отдала мошенникам пять млн рублей, принадлежащих соседке

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Shutterstock

Жительница Карелии отдала аферистам миллионы рублей, которые заняла у односельчанки. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Калевальском районе. В поисках способа заработка онлайн местная жительница нашла сайт брокерской организации. Владельцы убедили ее в том, что россиянка должна перевести на их карту 9300 рублей. После этого на ее счет поступили 15 тысяч рублей.

Спустя некоторое время аферисты предложили вывести со счета $788, но для этого необходимо использовать карту того, кому она доверяет. Женщина обратилась к соседке, которая дала доступ к своим данным.

В результате мошенники выманили у россиянки пять миллионов рублей. Соседка «инвестора» обратилась в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее в Нижегородской области таксист спас пожилую женщину от мошенников.

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