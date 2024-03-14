Средства ПВО сбили восемь воздушных целей на подлете к Белгороду

В Белгородской области в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины погиб водитель автомобиля. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито 8 воздушных целей на подлете к городу», — написал Гладков.

Согласно приведенным им данным, в результате прилета в легковой автомобиль погиб водитель. Кроме того, пострадали мужчина и женщина, они обратились за медицинской помощью. Бригады скорой помощи уже выехали на место.

⠀

«В Белгороде повреждение в двух частных домовладениях и на территории одного из учреждений здравоохранения — пробита кровля, повреждены пятый и шестой этаж здания», — отметил Гладков.

Рано утром 14 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Белгород подвергся атаке украинского беспилотника самолетного типа.

Украинские беспилотные летательные аппараты атаковали поселок Прохоровка в Прохоровском районе Белгородской области.

Ранее власти Белгородской области сообщили о взрыве на инфраструктурном объекте.