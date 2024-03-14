Mash узнал подробности о пассажирах, которые были на борту упавшего на Колыме Ми-8

Вахтовики, которые были на борту упавшего в Магаданской области вертолета Ми-8, летели с месторождения по добыче золота «Сопка кварцевая». Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, пассажиры борта работали в компании «Полиметалл». Однако незадолго до полета предприятие объявило о полном закрытии сделки по продаже бизнеса.

Согласно сообщению экстренных служб, Ми-8 совершил жесткую посадку в Магаданской области недалеко от рудника «Кварцевый». Предварительная причина аварии, по данным прокуратуры, связана с неисправностью двигателя.

Губернатор Магаданской области Сергей Носов заявил, что медики и спасатели вылетели к месту ЧП на Колыме.

После случившегося следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбудил уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Дальневосточная транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов. Будет осуществлена оценка выполнения обязательных требований при подготовке к вылету, аэронавигационного обеспечения полетов и проведения аварийно-спасательной операции.

Ранее сообщалось о пострадавших при крушении вертолета в Киргизии.