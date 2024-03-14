Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Mash узнал подробности о пассажирах, которые были на борту упавшего на Колыме Ми-8

Mash: вахтовики на упавшем Ми-8 летели с месторождения по добыче золота

close
100%
Shutterstock

Вахтовики, которые были на борту упавшего в Магаданской области вертолета Ми-8, летели с месторождения по добыче золота «Сопка кварцевая». Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, пассажиры борта работали в компании «Полиметалл». Однако незадолго до полета предприятие объявило о полном закрытии сделки по продаже бизнеса.

Согласно сообщению экстренных служб, Ми-8 совершил жесткую посадку в Магаданской области недалеко от рудника «Кварцевый». Предварительная причина аварии, по данным прокуратуры, связана с неисправностью двигателя.

Губернатор Магаданской области Сергей Носов заявил, что медики и спасатели вылетели к месту ЧП на Колыме.

После случившегося следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбудил уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Дальневосточная транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов. Будет осуществлена оценка выполнения обязательных требований при подготовке к вылету, аэронавигационного обеспечения полетов и проведения аварийно-спасательной операции.

Ранее сообщалось о пострадавших при крушении вертолета в Киргизии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами