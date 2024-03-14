Рыбака-каннибала поймали в российском регионе спустя десять лет поисков

В Саратовской области спустя десять лет поисков поймали рыбака-каннибала из Якутии Алексея Горуленко. Об этом со ссылкой на УФСИН России по региону сообщает «Лента.ру».

По информации издания, преступника поймали в селе Еремеевка. Он приехал туда впервые за десять лет, чтобы навестить родственника. После задержания его отправили с СИЗО, чтобы в дальнейшем этапировать к месту отбывания наказания.

Летом 2012 года Горуленко и еще трое мужчин отправились на рыбалку в тайгу. Там их автомобиль утонул, а средств связи при себе у россиян не было. В результате их нашли только в ноябре — к тому времени их осталось двое. Сообщается, что один из рыбаков пропал без вести, а второго они съели.

В 2014 году Верховный суд Якутии назначил Горуленко наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима, однако на оглашение приговора тот не явился. Его объявили в розыск и с тех пор мужчина скрывался, ведя уединенный образ жизни и проживая на рыболовецких станах и в заброшенных домах на Дальнем Востоке, в Сибири и на юге России.

Ранее на Сахалине помиловали за участие в СВО осужденного каннибала-рецидивиста Горина.