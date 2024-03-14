При жесткой посадке вертолета на Колыме погиб человек

В Северо-Эвенском районе Магаданской области совершил жесткую посадку вертолет, есть пострадавшие, один человек погиб. Об этом сообщает РИА Новости.

Начальник поисково-спасательного отряда ГУ МЧС Павел Клочков рассказал, что к месту происшествия на трех вертолетах уже вылетели спасатели МЧС и «Авиации Колымы». Упавший вертолет находится вдалеке от населенных пунктов, лететь туда около шести часов. По предварительной информации, погиб один человек, двое получили травмы.

«Мы не знаем и возможна ли посадка на месте, поэтому готовимся эвакуировать людей при помощи лебедки. Информации пока мало», — сказал Клочков.

Причиной крушения вертолета Ми-8 на Колыме могла стать неисправность двигателя. Экстренные службы сообщили, что в момент аварии в районе наблюдались сложные метеоусловия, что могло повлиять на управление воздушного судна.

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