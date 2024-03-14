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Педиатр Сергей Бутрий покинул Россию

Сергей Бутрий, автор блога «Заметки детского врача», покинул Россию

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Скажи Гордеевой/YouTube

Педиатр Сергей Бутрий, автор блога «Заметки детского врача», покинул Россию вместе с женой и сыном. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Бутрий пояснил, что 22 февраля по пути на работу он был задержан, подвергнут допросу и арестован на 10 суток «за ряд фраз из интервью». По его словам, в процессе отбывания наказания ему дали понять, что этим дело не ограничится. Поэтому после освобождения он принял решение покинуть страну вместе с женой и сыном, с минимумом вещей.

Сергей Бутрий, помимо работы в медицине, ведет блог под названием «Заметки детского врача», на который подписаны почти 230 тысяч человек в социальной сети «ВКонтакте» и 118 тысяч в Telegram.

22 февраля Хамовнический районный суд Москвы назначил Сергею Бутрию 10 суток административного ареста за интервью, данное им журналистке Катерине Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом). Его обвинили в подстрекательстве к ненависти и вражде. 28 февраля апелляция адвоката педиатра была отклонена судом.

При проверке прокуратура сочла, что в интервью имеются материалы, унижающие честь и достоинство группы людей, выделенной по социальному признаку «врачи, разделяющие ценности российского общества».

Ранее у художников в нескольких городах России прошли обыски.

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